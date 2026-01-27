Naspi sospesa senza il reddito presunto come e quando comunicarlo per non perderla

La sospensione della Naspi senza il reddito presunto può avvenire se non viene comunicata correttamente. È importante sapere come e quando effettuare questa comunicazione per evitare interruzioni nell’indennità di disoccupazione. In questa guida, vengono illustrate le procedure e i tempi da rispettare per mantenere il diritto alla Naspi senza rischi.

Per chi prende o deve prendere la Naspi, l’indennità di disoccupazione, rischia la sospensione in assenza di una comunicazione fondamentale. Si tratta del reddito presunto, che deve essere comunicato all’Inps entro il 31 gennaio 2026. Si tratta di un passaggio obbligatorio che, se ignorato, si traduce nello stop immediato ai pagamenti e, in alcuni casi, nella decadenza dell’indennità di disoccupazione. Mancare l’appuntamento entro il 31 gennaio potrebbe quindi mettere in difficoltà migliaia di famiglie che si sostengono totalmente o in parte con l’ indennità di disoccupazione. Per evitare la sospensione o la cancellazione della Naspi, è necessario inviare la comunicazione dei redditi, anche se pari a zero, entro la scadenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Naspi sospesa senza il reddito presunto, come e quando comunicarlo per non perderla Approfondimenti su Naspi Sospesa Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaio Entro il 31 gennaio, i beneficiari della NASpI devono comunicare all’Inps il reddito presunto per l’anno in corso. NASPI gennaio 2026, pagamento in ritardo. Quando l’accredito? La NASPI di gennaio 2026 potrebbe essere soggetta a ritardi nell'accredito, a causa dell’interruzione delle linee di pagamento durante le festività. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Naspi Sospesa Argomenti discussi: Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaio; Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaio; Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaio; Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaio. Naspi sospesa senza il reddito presunto, come e quando comunicarlo per non perderlaPer chi prende o deve prendere la Naspi, l’indennità di disoccupazione, rischia la sospensione in assenza di una comunicazione fondamentale. Si tratta del reddito presunto, che deve essere comunicato ... quifinanza.it Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaioScatta il conto alla rovescia per i beneficiari della NASpI. Il 31 gennaio è il termine ultimo entro cui comunicare all’Inps il ... msn.com Naspi, indennità disoccupazione sospesa senza comunicazione del reddito presunto: cosa fare entro il 31 gennaio - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.