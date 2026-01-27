Nasce Teatro è Libertà | la Compagnia Bagaria rilancia il palcoscenico a San Prisco

Questo nuovo progetto della Compagnia Bagaria mira a valorizzare il teatro come spazio di libertà e a coinvolgere la comunità di San Prisco, offrendo un palcoscenico dedicato alla cultura e alla crescita dei giovani. La rassegna “Teatro è Libertà” rappresenta un’occasione per riscoprire il valore artistico e sociale del teatro nel territorio.

La Compagnia Teatrale Bagaria, fondata nel 2014 da Mario Santoro, festeggia dodici anni di attività artistica e lancia ufficialmente la Rassegna Teatrale “Teatro è Libertà”, un progetto pensato per valorizzare il territorio, stimolare i giovani e riaffermare il teatro come spazio di libertà.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Teatro e Libertà "Mendicanti di abbracci", al Teatro San Matteo lo spettacolo della Compagnia TevLab “Il teatro è”, l’installazione che trasforma il Teatro Donizetti in un palcoscenico urbano Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Teatro e Libertà Argomenti discussi: KISS storia di un bacio perduto e ritrovato; Z Generation meets Theatre: nuove visioni per le nuove generazioni; AUTORI DI FUTURO: L’IIS A. LOMBARDI DI AIROLA ILLUMINA IL PALCO CON LA MEDEA DI EURIPIDE; Levi e la libertà ritrovata. Barcellona Pozzo di Gotto. Dal cuore di un territorio ferito nasce Col sudore della fronte, il teatro che sfida mafia e silenzioBarcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina. Terra di latitanze, di omicidi in pieno giorno, di coprifuoco non scritto. La Corleone degli anni Duemila. Qui, dal 1993 al ... libertasicilia.it Monkey's Kabarett. La via per la libertà, il monologo dal racconto di Kafka al Teatro dell'Arca Sandro BaldacciMonkey's Kabarett. La via per la libertà è lo spettacolo liberamente ispirato a un racconto di Franz Kafka che va in scena venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20.30, al Teatro dell'Arca Sandro Baldacci. mentelocale.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.