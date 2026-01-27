Nara Smith trasforma il suo lip gloss preferito in glassa per torte ed è la cosa più Valentine-core del momento

Nara Smith, modella, creator e chef, ha recentemente trasformato il suo lip gloss preferito in una glassa per torte, unendo creatività e talento in un gesto originale. Questa iniziativa riflette il suo stile unico e la capacità di reinventare oggetti di uso quotidiano in opere d’arte dolciarie, mantenendo sobrietà e raffinatezza. Un esempio di come la creatività possa incontrare praticità in modo semplice ed elegante.

Se esiste una persona capace di rendere qualsiasi cosa esteticamente irreale, quella è Nara Smith. Modella, creator, chef e madre di quattro figli con un che sembra sempre un film indie, Nara ha appena fatto quello che solo lei poteva fare: ha trasformato il suo lip gloss preferito in una glassa per torte. Sì, letteralmente. E ovviamente è tutto bellissimo, soft, zuccherino e leggermente surreale. Nel nuovo progetto beauty che la vede protagonista, Nara Smith è nella cucina della sua casa in Connecticut (che sembra uscita da una rivista di interior design scandinavo) e racconta una cosa molto relatable, anche se detta con la sua voce sussurrata da sirena: quei giorni in cui non sai che lip gloss mettere.

