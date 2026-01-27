La Polizia di Napoli ha smantellato una piazza di droga a Scampia, arrestando 28 persone coinvolte in un'operazione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’intervento ha colpito un’associazione criminale attiva nella zona nord della città, contribuendo a ridurre l’attività illecita e rafforzando la sicurezza locale.

Una piazza di spaccio di kobret e cocaina nella cosiddetta ’33’ di Scampia, zona nord di Napoli, è stata smantellata dalla Polizia: 28 persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dal numero degli associati e dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Le indagini svolte dalla Squadra mobile di Napoli sono state avviate nella primavera del 2022 in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia circa l’esistenza di una piazza di spaccio di kobret e cocaina operante nella cosiddetta ’33’ di Scampia, l’ex lotto SC3 di via Arcangelo Ghisleri, e riconducibile al clan camorristico degli Amato-Pagano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, smantellata piazza di droga a Scampia: il video dello spaccio

A Castel Volturno, è stato smantellato un'importante piazza di spaccio gestita da un gruppo proveniente da Secondigliano.

Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete di spaccio che vendeva circa un chilo di droga a settimana, arrestando undici persone tra Livorno, Pisa e Prato.

