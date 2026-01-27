Napoli smantellata piazza di droga a Scampia | il video dello spaccio

Da lapresse.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Napoli ha smantellato una piazza di droga a Scampia, arrestando 28 persone coinvolte in un'operazione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’intervento ha colpito un’associazione criminale attiva nella zona nord della città, contribuendo a ridurre l’attività illecita e rafforzando la sicurezza locale.

Una piazza di spaccio di kobret e cocaina nella cosiddetta ’33’ di Scampia, zona nord di Napoli, è stata smantellata dalla Polizia: 28 persone sono state arrestate per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata dal numero degli associati e dal metodo mafioso. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea. Le indagini svolte dalla Squadra mobile di Napoli sono state avviate nella primavera del 2022 in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia circa l’esistenza di una piazza di spaccio di kobret e cocaina operante nella cosiddetta ’33’ di Scampia, l’ex lotto SC3 di via Arcangelo Ghisleri, e riconducibile al clan camorristico degli Amato-Pagano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

napoli smantellata piazza di droga a scampia il video dello spaccio

© Lapresse.it - Napoli, smantellata piazza di droga a Scampia: il video dello spaccio

Approfondimenti su Scampia Polizia

Castel Volturno, smantellata piazza di spaccio stile Scampia: 11 arresti tra cui due minorenni

A Castel Volturno, è stato smantellato un'importante piazza di spaccio gestita da un gruppo proveniente da Secondigliano.

Smantellata la rete dello spaccio: “Vendevano un chilo di droga a settimana”. Undici arresti, nove persone finite in carcere

Le forze dell'ordine hanno smantellato una rete di spaccio che vendeva circa un chilo di droga a settimana, arrestando undici persone tra Livorno, Pisa e Prato.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scampia Polizia

Argomenti discussi: SANTA MARIA CAPUA VETERE - Smantellata la banda delle palazzine, controllavano lo spaccio con la violenza. Fermato il responsabile dell’omicidio di San Silvestro GUARDA IL VIDEO; Maxi-operazione al Quarticciolo di Roma, smantellata piazza dello spaccio; Maxi - operazione al Quarticciolo di Roma, smantellata piazza dello spaccio; Maxi operazione antidroga a Reggio Emilia, 9 arresti anche all’estero.

napoli smantellata piazza diNapoli, smantellata piazza di droga a Scampia: il video dello spaccio(LaPresse) Una piazza di spaccio di kobret e cocaina nella cosiddetta '33' di Scampia, zona nord di Napoli, è stata smantellata dalla Polizia: ... stream24.ilsole24ore.com

napoli smantellata piazza diCamorra: smantellata piazza di spaccio a Scampia, 28 arrestiLe indagini sono scattate nel 2022, sequestrati ingenti quantitativi di eroina, cocaina, crack e kobret ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.