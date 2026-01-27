La trattativa tra Napoli e Venezia per la cessione di Ambrosino è stata interrotta, confermando il fallimento dell’accordo. La notizia, riportata da Nicolò Schira su X, evidenzia come i lagunari abbiano deciso di interrompere le trattative, lasciando aperta la possibilità di future negoziazioni o altre soluzioni.

La trattativa tra Napoli e Venezia per Ambrosino è ufficialmente saltata. Ne parla Nicolò Schira su X. Napoli, saltata la trattativa per la cessione di Ambrosino. Riporta Schira su X: La trattativa tra Venezia e Napoli per Giuseppe Ambrosino è saltata. Il Venezia si è stancato di aspettare il via libera di Antonio Conte alla partenza del classe ’03. Colloqui interrotti. Ricordiamo che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la trattativa per il trasferimento di Giuseppe Ambrosino dal Napoli al Venezia era arrivata alle battute finali. L’attaccante sarebbe dovuto arrivare in prestito fino a giugno, con un rinnovo automatico per un’altra stagione nel caso in cui il Venezia avesse ottenuto la promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, salta la trattativa per la cessione di Ambrosino al Venezia: i lagunari stanchi di aspettare l’ok di Conte

Il Venezia ha avviato le trattative per ingaggiare Giuseppe Ambrosino in prestito dal Napoli, nel tentativo di rafforzare il reparto offensivo.

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli si prepara a definire le proprie strategie di mercato.

