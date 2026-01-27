Napoli rapina a un negozio da 700 euro | scattano due arresti

La rapina avvenuta a Napoli ha portato all’arresto di due persone, colpite da telecamere di sorveglianza. Gli investigatori hanno identificato i responsabili e portato avanti le procedure legali, che hanno concluso con il loro trasferimento in carcere. L’episodio evidenzia l’importanza delle immagini di sorveglianza nel contrasto alla criminalità urbana.

Rapinatori incastrati dalle telecamere. Due persone sono finite in carcere con l'accusa di rapina in concorso. Su delega del Procuratore della Repubblica, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura partenopea. Il provvedimento riguarda una rapina avvenuta il 25 agosto 2024 ai danni di un esercizio commerciale nel quartiere napoletano di Barra. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati avrebbero sottratto denaro contante per un ammontare di circa 700 euro. Fondamentale per l'identificazione dei responsabili è stata l'analisi delle immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza privato, che ha consentito di individuare il veicolo utilizzato per la fuga, risultato in uso a uno degli arrestati.

