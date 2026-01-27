Napoli morto Sabatino Santangelo | la camera ardente nella Sala dei Baroni

La camera ardente di Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, è stata allestita nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo, come disposto dal sindaco Gaetano Manfredi. L’evento rappresenta un momento di cordoglio per la comunità cittadina, che si stringe intorno alla memoria di una figura pubblica di rilievo.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto l’allestimento nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo della camera ardente per Sabatino Santangelo, già vicesindaco della città. La camera ardente sarà aperta al pubblico nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, dalle ore 10.00 alle 17.30. Napoli, addio a Santangelo, 17 anni sotto processo: «Morto da innocente» I funerali saranno celebrati giovedì 29 gennaio, alle ore 11.30, nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

È deceduto all’età di 89 anni Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli e figura di rilievo nella politica locale.

