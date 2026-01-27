Napoli McTominay si racconta alla UEFA | Qui mi sento in famiglia Contro il Chelsea daremo tutto

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha condiviso le sue sensazioni in vista della partita contro il Chelsea. Ha sottolineato il forte senso di appartenenza nel gruppo e la determinazione a dare il massimo per ottenere un risultato positivo in questa importante sfida di Champions League.

"> Scott McTominay scalda l’atmosfera in vista della sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea. Il centrocampista del Napoli ha parlato ai microfoni della UEFA, raccontando l’impatto con la città, il rapporto con i tifosi e il suo nuovo ruolo in campo sotto la guida di Antonio Conte. L’ex Manchester United non nasconde quanto il cambiamento sia stato forte: «Per me è ancora un po’ surreale. A Manchester potevo girare senza essere riconosciuto, qui a Napoli è completamente diverso. Sto ancora imparando ad abituarmi, ma sento tantissimo affetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

