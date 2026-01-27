Napoli l’esterno ha detto sì | cosa manca per chiudere subito

Il Napoli sta finalizzando l’acquisto di Alisson Santos, che ha già accettato l’offerta e si prepara a firmare un contratto fino al 2031. La trattativa si avvicina alla conclusione, segnando un passo importante per la rosa azzurra. Restano da definire alcuni dettagli prima di ufficializzare l’ingaggio del nuovo giocatore.

Il Napoli intensifica i contatti per Alisson Santos: l’esterno ha già accettato la proposta azzurra, ed è pronto a firmare un contratto valido fino al 2031. Resta da convincere, però, lo Sporting Lisbona: al momento non c’è intesa sulla formula e sulle cifre. Napoli, Alisson Santos ha accettato. Come riportato da Nicolò Schira su X, il Napoli ha trovato l’accordo con Alisson Santos, esterno dello Sporting Lisbona che non sta trovando continuità in Portogallo. Gli azzurri hanno avanzato una proposta di contratto che legherebbe Santos e il club partenopeo fino al 2031. Lo Sporting, però, non ha ancora avallato la cessione: la formula suggerita da Manna è quella del prestito con opzione d’acquisto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Guido Rodriguez potrebbe presto diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Mainoo Napoli si avvicina sempre di più al trasferimento, con il giocatore già disposto a trasferirsi in Italia a gennaio.

Napoli, Neres ha deciso di operarsi: ecco quanto starà fuoriIl Napoli perde David Neres. L'esterno brasiliano, alle prese da settimane con un problema alla caviglia, dovrà restare ai box a lungo: ecco le ultimissime sulle sue condizioni. fantacalcio.it

Chi è Martin Terrier, l'esterno offensivo seguito dal Napoli di ConteIl Napoli vuole completare il mercato invernale con un esterno. Antonio Conte ha chiesto alla società di regalargli un altro colpo per rinforzare le fasce e avere un'alternativa in più in quella zona ... tag24.it

Napoli a caccia di esterni: spunta Alisson Santos Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno d’attacco e nelle ultime ore emerge un nome nuovo. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, attraverso Sky Sport: gli azzurri avrebbero avviato una tra - facebook.com facebook

Il Napoli non sta seguendo la pista Njinmah. L'esterno non è nei piani degli azzurri e, salvo sorprese, resterà al Werder Brema almeno fino al termine della stagione. @sportmediaset x.com