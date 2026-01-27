Il Napoli affronta un momento difficile dopo la sconfitta contro la Juventus, che mette a rischio la stagione. Con sette titolari assenti, la squadra deve subito trovare risposte per mantenere vive le speranze di competere ai livelli più alti. La situazione richiede attenzione e concentrazione, senza lasciarsi travolgere dalle difficoltà del momento.

DENTRO O FUORI. Il pesante ko contro la Juventus ha certificato l’addio ai sogni di bis Scudetto (Inter a +9), ma il Napoli non ha tempo per leccarsi le ferite. Mercoledì al Maradona arriva il Chelsea per l’ultima giornata della fase campionato di Champions League: gli azzurri, attualmente 25esimi, sono obbligati a vincere per rientrare nelle prime 24 e accedere ai playoff. Un pareggio condannerebbe quasi certamente all’eliminazione. Antonio Conte affronta la sfida più delicata della sua gestione in piena emergenza: Milinkovic-Savic è in forte dubbio (pronto Meret), mentre Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres e De Bruyne sono out. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, incubo gennaio: Conte senza 7 big si gioca la stagione

Approfondimenti su Napoli Incubo

Il Napoli di Conte si trova in una fase critica dopo la recente sconfitta contro la Juventus, che ha riacceso le preoccupazioni sulla continuità delle prestazioni della squadra.

In vista del prossimo big match tra Inter e Napoli, l’analisi di La Gazzetta dello Sport evidenzia gli stili opposti di Conte e Chivu, nonché le tensioni passate tra i due tecnici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Incubo

Argomenti discussi: Juventus-Napoli 3-0: svaniscono le speranze Scudetto di Conte dopo un ritorno da incubo a Torino; Conte sbeffeggiato dai suoi ex tifosi Juve in una partita da incubo: 3-0 e un coro che fa male; Juventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium sa di vendetta. Bufera su Juan Jesus; La stagione maledetta del Napoli, tutti gli infortuni e la 'frustrazione' di Conte: Chiedete ai dottori, non ho informazioni.

Juventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium sa di vendetta. Bufera su Juan JesusJuventus-Napoli, Conte sotto accusa: gestione da incubo, lo sfottò dello Stadium chiude i conti. Bufera su Juan Jesus ... sport.virgilio.it

Napoli, è crisi profonda: l'Inter è un miraggio e ora c'è la Champions, Conte chiamato all'impresaI guai muscolari non danno tregua e il 3-0 con la Juve è arrivato dopo cinque gare in cui è stata registrata una sola vittoria ... tuttosport.com

@teleclubitalia Un incubo durato giorni e culminato con l’arresto. A Napoli, i carabinieri hanno fermato un 58enne accusato di stalking e maltrattamenti in famiglia ai danni della ex moglie, 54 anni. L’episodio più grave risale al 23 gennaio: durante una lite l’uo - facebook.com facebook

Bookies - Champions League: in quota nessuna italiana agli ottavi, per il Napoli incubo eliminazione x.com