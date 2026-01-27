Napoli incubo gennaio | Conte senza 7 big si gioca la stagione

Il Napoli affronta un momento difficile dopo la sconfitta contro la Juventus, che mette a rischio la stagione. Con sette titolari assenti, la squadra deve subito trovare risposte per mantenere vive le speranze di competere ai livelli più alti. La situazione richiede attenzione e concentrazione, senza lasciarsi travolgere dalle difficoltà del momento.

DENTRO O FUORI. Il pesante ko contro la Juventus ha certificato l’addio ai sogni di bis Scudetto (Inter a +9), ma il Napoli non ha tempo per leccarsi le ferite. Mercoledì al Maradona arriva il Chelsea per l’ultima giornata della fase campionato di Champions League: gli azzurri, attualmente 25esimi, sono obbligati a vincere per rientrare nelle prime 24 e accedere ai playoff. Un pareggio condannerebbe quasi certamente all’eliminazione. Antonio Conte affronta la sfida più delicata della sua gestione in piena emergenza: Milinkovic-Savic è in forte dubbio (pronto Meret), mentre Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres e De Bruyne sono out. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

