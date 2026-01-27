Napoli in crisi | errori infortuni e obiettivo Europa

In un momento di difficoltà, il Napoli affronta problemi legati a errori e infortuni, puntando comunque a qualificarsi per l’Europa. La squadra si trova a dover superare ostacoli per mantenere gli obiettivi stagionali senza perdere di vista la competitività nel campionato.

Il Napoli attraversa una delle fasi più delicate della stagione, con risultati altalenanti e una lunga serie di difficoltà che stanno frenando il cammino della squadra di Antonio Conte. Tra infortuni continui, calendario serrato ed episodi arbitrali discussi, il quadro complessivo impone riflessioni profonde in vista del futuro. Secondo quanto analizzato da Repubblica, a fine stagione il club sarà chiamato a interrogarsi sulle scelte fatte, in particolare sulla gestione delle energie in un periodo caratterizzato da impegni ravvicinati e tempi di recupero ridotti. “A bocce ferme il Napoli dovrà capire cosa non ha funzionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

