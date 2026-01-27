Napoli in arrivo un altro attaccante | accettato contratto fino al 2031 è brasiliano come Giovane

Il Napoli ha preso un altro attaccante brasiliano. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2031. La società lavora per rafforzare l’attacco e aiutare Conte a trovare più alternative offensive. Nei prossimi giorni, si attende l’annuncio ufficiale. La squadra vuole continuare a crescere e puntare in alto in questa stagione.

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, alla ricerca di profili in grado di alzare il livello della rosa e offrire più soluzioni offensive ad Antonio Conte. Tra le ultime idee sulle quali sta lavorando il direttore sportivo Giovanni Manna c’è il nome di Alisson Santos, attaccante che stuzzica la dirigenza azzurra per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Un profilo giovane ma già pronto a misurarsi con un contesto ambizioso come quello partenopeo. Il club, infatti, non intende chiudere la propria campagna acquisti con l’arrivo di Giovane, prelevato nei giorni scorsi dall’Hellas Verona.🔗 Leggi su Dailynews24.it Approfondimenti su Attaccante Arrivo Pronto il rinnovo di McTominay: contratto fino al 2031 Il Napoli ha annunciato il rinnovo del contratto di Scott McTominay, che sarà legato al club fino al 2031. Giovane Napoli: visite mediche per l’attaccante a Milano, inizia l’avventura del brasiliano in azzurro – VIDEO Il giovane attaccante proveniente dall’Hellas Verona ha svolto le visite mediche a Milano, segnando l’inizio della sua esperienza con il Napoli. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Attaccante Arrivo Argomenti discussi: Napoli piano sicurezza, in arrivo 400 telecamere: Da Ponticelli a Pianura; In arrivo due nuove zone rosse a Napoli: Porta Nolana e Sanità; ? NAPOLI. Dopo Giovane arriva un altro esterno: in pole c’è Daniel Maldini; Dopo Giovane, il Napoli vuole un esterno destro. Napoli, servono vigili urbani. Il Comune: «In arrivo duecento assunzioni»Novità in arrivo per il corpo della Polizia Municipale di Napoli. All’orizzonte c’è l’assunzione di 200 nuovi vigili urbani che, come spiegato ieri dal ... ilmattino.it Napoli, in arrivo Giovane dal Verona: costi e dettagli della trattativa. Manna punta anche un esterno: i nomi sulla listaGiovane va al Napoli: accordo con i partenopei che superano la concorrenza di Lazio e Inter. msn.com . @seriecofficial | Cavese, l'arrivo di Sveinn Aron Gudjohnsen all'aeroporto di Napoli: le immagini x.com In arrivo la stangata per i tifosi di Lazio e Napoli dopo gli scontri in autostrada di domenica scorsa: il Viminale vieterà le trasferte delle due tifoserie fino a fine stagione Così come successo con quelli di Fiorentina e Roma, anche i tifosi di Napoli e Lazio non p - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.