Napoli Conte spietato | altra bocciatura per l’azzurro!

Il Napoli si prepara alla partita decisiva contro il Chelsea. Alla fine dei 90 minuti, si scoprirà se gli azzurri continueranno il loro cammino in Champions o dovranno salutare la competizione. Antonio Conte sembra deciso a lasciare ancora in panchina Sam Beukema, puntando su altre scelte per questa sfida importante.

Il Napoli si prepara alla gara cruciale di domani sera contro il Chelsea. Al termine dei 90 minuti da disputare sul prato verde del Maradona si saprà se gli azzurri potranno dare seguito al proprio cammino europeo o se dovranno dire addio alla Champions League per questa stagione: proprio in vista della partita contro i Blues, Antonio Conte starebbe valutando di lasciare nuovamente Sam Beukema in panchina. Ancora una panchina per il calciatore del Napoli: Conte detta le gerarchie. La sfida contro il Chelsea richiederà il massimo dell’attenzione e dell’impegno al Napoli, che non vuole salutare anzitempo la competizione e vuole aggrapparsi alle speranze di una qualificazione ai playoff. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

L’attesa per la sfida tra Inter e Napoli cresce, con attenzione alle scelte tattiche di Antonio Conte.

