Prima della partita decisiva di Champions League, Antonio Conte sottolinea l’importanza della sfida contro il Chelsea e invita il Napoli a dare il massimo, consapevole della posta in gioco. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che si contendono il passaggio del turno in un contesto di grande tensione e determinazione.

"> Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Chelsea, Antonio Conte carica l’ambiente e chiama il Maradona all’ennesima notte europea da dentro o fuori. Intervistato da Sky Sport, il tecnico azzurro è stato chiaro: il Napoli non può più sbagliare. «Sarà una serata splendida, di Champions League. Affrontiamo un top club europeo che conosco bene. Sappiamo di giocarci tutto: dovremo dare tutto e uscire dal campo a testa alta, poi vedremo se basterà per andare ai playoff», ha spiegato Conte, sottolineando la forza dell’avversario ma anche la determinazione della sua squadra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte prima del Chelsea: «Ci giochiamo tutto. Spalletti deve portare rispetto»

Approfondimenti su Napoli Chelsea

In vista dell'incontro di Champions League tra Napoli e Chelsea, Antonio Conte ha commentato le dichiarazioni di Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto e della corretta comunicazione.

Napoli si appresta ad affrontare una sfida decisiva contro il Chelsea, con l’obiettivo di qualificarsi ai playoff.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Juve-Napoli non si gioca fuori dal campo: nessuna conferenza pre-partita; Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli; È la prima volta in carriera. Impossibile così, sfogo Conte dopo la Juve. A Mariani ho detto...; Juventus-Napoli: il silenzio prima della battaglia.

Conte diretta prima di Napoli-Chelsea: segui interviste e conferenza stampa LIVELe dichiarazioni del tecnico dei partenopei e di Scott McTominay alla vigilia dell'ultima giornata della League Phase di Champions: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Conte risponde a Spalletti: «Il Napoli non è ex campione, porta rispetto». A Diego Costa: «Nel calcio c'è gente stupida»Conte e la sfida decisiva di Champions con il Chelsea: «Non abbiamo paura, i miei marinai sono pronti a combattere col vento contro». L'allenatore del Napoli scherza sull'emergenza infortuni: «Al pegg ... corriere.it

FOTO SHOW NM - Napoli-Chelsea, focus alla conferenza pre gara di #McTominay e #Conte - facebook.com facebook

#Conte critica fortemente #Spalletti alla vigilia di Napoli-Chelsea: "Spalletti ha detto che il Napoli è ex campione d'Italia Dopo la partita preferisco staccarmi, non vado a vedere cosa dicono gli altri allenatori. Non ho capito cosa ha detto Spalletti, la sua fras x.com