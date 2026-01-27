In vista del match di Champions League tra Napoli e Chelsea, sono state adottate restrizioni sulla vendita di alcolici per garantire l’ordine pubblico. Le misure, valide per domani, mirano a prevenire eventuali problemi e mantenere la sicurezza dei tifosi e dei cittadini durante l’evento sportivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Limitazioni alla vendita di bevande per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione del match della Champions League, Napoli-Chelsea, in programma domani. Lo ha disposto con una ordinanza il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura di Napoli, mira a gestire il notevole afflusso di persone previsto nelle aree limitrofe allo stadio e in altre zone cittadine interessate dalla presenza di tifosi. Nel dettaglio, dalle ore 14.00 di domani fino alle ore 02:00 di giovedì 29 gennaio, saranno in vigore le seguenti restrizioni: Area Stadio e Fuorigrotta: all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona” e nelle strade limitrofe (tra cui via Cinthia, via Leopardi, viale Augusto, Piazza Italia, via Campegna, via Diocleziano, viale Kennedy, Piazzale Tecchio, via Claudio, via Terracina, via G. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli-Chelsea, scatta il divieto di vendita di alcolici e restrizioni

In occasione della partita tra Inter e Arsenal prevista per martedì 20 gennaio a San Siro, alcune zone di Milano saranno interessate dal divieto di vendita e somministrazione di alcolici.

In occasione della partita Fiorentina-Como di domenica 27 gennaio allo stadio Franchi, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto il divieto di vendita di alcolici e il divieto di possesso di spray urticante.

Napoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: oggi la conferenza stampa di Conte e McTominayVigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, ultima chiamata per strappare il pass per i play-off. Gli uomini di Antonio Conte, in grande emergenza infortuni, sono ... ilmattino.it

Napoli-Chelsea, Conte si gioca tutto in Champions League contro i suoi BluesUltima chiamata per il Napoli in Champions League. La squadra di Antonio Conte si gioca l'accesso ai playoff di Champions League contro il Chelsea, che (vista la classifica) può e vuole evitare gli ... corrieredellosport.it

Napoli-Chelsea, vigilia europea: Conte e McTominay aprono il media-day È il giorno che precede una notte che vale la stagione. Alla vigilia di Napoli-Chelsea, il programma è quello classico delle grandi sfide europee, scandito da conferenze e rifiniture. Il me - facebook.com facebook

