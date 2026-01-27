Napoli-Chelsea scatta il divieto di vendita di alcolici e restrizioni

Da anteprima24.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del match di Champions League tra Napoli e Chelsea, sono state adottate restrizioni sulla vendita di alcolici per garantire l’ordine pubblico. Le misure, valide per domani, mirano a prevenire eventuali problemi e mantenere la sicurezza dei tifosi e dei cittadini durante l’evento sportivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Limitazioni alla vendita di bevande per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione del match della Champions League, Napoli-Chelsea, in programma domani. Lo ha disposto con una ordinanza il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.      Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura di Napoli, mira a gestire il notevole afflusso di persone previsto nelle aree limitrofe allo stadio e in altre zone cittadine interessate dalla presenza di tifosi.      Nel dettaglio, dalle ore 14.00 di domani fino alle ore 02:00 di giovedì 29 gennaio, saranno in vigore le seguenti restrizioni: Area Stadio e Fuorigrotta: all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona” e nelle strade limitrofe (tra cui via Cinthia, via Leopardi, viale Augusto, Piazza Italia, via Campegna, via Diocleziano, viale Kennedy, Piazzale Tecchio, via Claudio, via Terracina, via G. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

napoli chelsea scatta il divieto di vendita di alcolici e restrizioni

© Anteprima24.it - Napoli-Chelsea, scatta il divieto di vendita di alcolici e restrizioni

Approfondimenti su Napoli Chelsea

Inter-Arsenal, scatta il divieto di alcolici in alcune zone di Milano

In occasione della partita tra Inter e Arsenal prevista per martedì 20 gennaio a San Siro, alcune zone di Milano saranno interessate dal divieto di vendita e somministrazione di alcolici.

Divieto di vendita di alcolici per la partita Fiorentina - Como

In occasione della partita Fiorentina-Como di domenica 27 gennaio allo stadio Franchi, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha disposto il divieto di vendita di alcolici e il divieto di possesso di spray urticante.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Chelsea

Argomenti discussi: Napoli - Chelsea: per il match di Champions arbitra Turpin; Cilentana, cedimento del piano viabile: scatta il senso unico alternato; Meteo Napoli, allerta meteo gialla in Campania domani 24 gennaio: previsti temporali; Torri Aragonesi: rimossi 26 quintali di masserizie, smontata la baraccopoli.

napoli chelsea scatta ilNapoli-Chelsea, probabili formazioni e ultime notizie: oggi la conferenza stampa di Conte e McTominayVigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, ultima chiamata per strappare il pass per i play-off. Gli uomini di Antonio Conte, in grande emergenza infortuni, sono ... ilmattino.it

napoli chelsea scatta ilNapoli-Chelsea, Conte si gioca tutto in Champions League contro i suoi BluesUltima chiamata per il Napoli in Champions League. La squadra di Antonio Conte si gioca l'accesso ai playoff di Champions League contro il Chelsea, che (vista la classifica) può e vuole evitare gli ... corrieredellosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.