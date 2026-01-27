Mystic Keys Live il rito sonoro di Kay al Teatro CortéSe

Il Teatro CortéSe dei Colli Aminei ospita Mystic Keys Live, un evento musicale che unisce elettronica, rock e synthwave. La performance vede protagonista Kay, progetto di Claudia Ardito ed Emiliano Russo, che portano sul palco un rito sonoro coinvolgente e originale. Un’occasione per ascoltare musica dal vivo, nata dalla creatività e dalla passione degli artisti, in un contesto intimo e ricco di atmosfere.

Sabato 31 gennaio, alle 20.30, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei accoglie Kay, progetto musicale che si muove con disinvoltura tra elettronica, rock e synthwave, nato dalla scrittura e dalla visione di Claudia Ardito, voce solista e autrice dei testi, e di Emiliano Russo, compositore, arrangiatore, tastierista e programmatore. La musica di Kay alterna sequenze elettroniche ipnotiche a improvvise deflagrazioni rock, fonde l’estetica synth degli anni Ottanta con una scrittura sonora contemporanea, capace di destabilizzare le forme consuete del pop senza rinnegarne l’accessibilità. Al CortéSe, in Mystic Keys Live questo universo trova una dimensione scenica compiuta: sul palco, accanto a Claudia Ardito ed Emiliano Russo, una band affiatata dà corpo e respiro al progetto, con Gian Paolo Costantini e Antonio Vitale alle chitarre, Danilo Angeli al basso, Enzo Servo alla batteria e le voci di Anna Russo e Ginevra Balestrieri ai cori, costruendo dal vivo un equilibrio potente tra materia elettronica ed energia organica, capace di trasformare il concerto in un rito laico, emotivo, condiviso. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il Teatro CortéSe dei Colli Aminei a Napoli ospita Mystic Keys Live, un evento musicale di Kay.

