Mystic Keys Live il rito sonoro di Kay al Teatro CortéSe dei Colli Aminei a Napoli

Il Teatro CortéSe dei Colli Aminei a Napoli ospita Mystic Keys Live, un evento musicale di Kay. La performance combina elettronica, rock e synthwave, frutto della creatività di Claudia Ardito ed Emiliano Russo. Una serata dedicata a un rito sonoro che unisce musica e atmosfera in un ambiente intimo e raffinato. L’appuntamento è sabato 31 gennaio alle 20.30, per un’esperienza musicale originale e coinvolgente.

NAPOLI – Sabato 31 gennaio, alle 20.30, il Teatro CortéSe dei Colli Aminei accoglie Kay, progetto musicale che si muove con disinvoltura tra elettronica, rock e synthwave, nato dalla scrittura e dalla visione di Claudia Ardito, voce solista e autrice dei testi, e di Emiliano Russo, compositore, arrangiatore, tastierista e programmatore. È qui che prende corpo Mystic Keys, album d'esordio e vera architrave concettuale dell'intero progetto, pensato come un itinerario iniziatico, un attraversamento simbolico di stanze interiori che interrogano l'identità, il rapporto con un sacro svuotato dai dogmi e la tensione irrisolta tra razionalità e istinto, tra ordine e caos.

