Musto | Ingiusto vietare le trasferte scriverò a Piantedosi

La questione delle trasferte sportive continua a suscitare attenzione. Il ministro Musto ha dichiarato che scriverà a Piantedosi per evidenziare come siano i tifosi rispettosi e le famiglie a subire le conseguenze di comportamenti violenti e sconsiderati. Un intervento che mira a trovare soluzioni più giuste e equilibrate, evitando che l’intera comunità venga penalizzata per azioni di pochi.

"Ancora una volta saranno i tifosi perbene e le famiglie a pagare le conseguenze del comportamento scellerato e violento di pochi balordi". Lo ha detto, in una nota, il presidente della commissione giovani e politiche del lavoro, a seguito della decisione di vietare ai sostenitori del Napoli le trasferte, dopo i fatti avvenuti sulla A1. "E inaccettabile che il governo non sia in grado di isolare i teppisti e condannare i colpevoli – aggiunge Musto – chiedo ancora una volta al sindaco Manfredi di intercedere con il ministro Piantedosi, al quale domani anche io scriverò, per trovare una soluzione alla vicenda, nell'interesse di chi ama il calcio e per la salvaguardia di una passione, che non può essere mortificata da un gruppo di delinquenti".

