Musigliano di Cascina al via la rimozione dei rifiuti nell' area di via Pettori

La rimozione dei rifiuti nell’area di via Pettori a Musigliano, Cascina, è stata avviata dopo l’approvazione dell’iter amministrativo. Il servizio di recupero e smaltimento interessa terreni privati e mira a ripristinare la funzionalità e l’igiene dell’area. L’intervento rappresenta un passo importante per la riqualificazione ambientale e il rispetto delle norme di tutela del territorio locale.

Si è concluso l’iter amministrativo, particolarmente complesso, per l’affidamento del servizio di rimozione e avvio a recuperosmaltimento dei rifiuti presenti nell’area di via di Pettori 100 a Musigliano, nel comune di Cascina, che interessa terreni di proprietà prevalentemente privata.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Musigliano Cascina Avviata la rimozione dei rifiuti nell'area che ospiterà l'isola ecologica Rifiuti speciali depositati e bruciati nell'area protetta dei Parco dei Monti Ausoni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Musigliano Cascina Supermercato nell’area agricola di Cascina al Ponte: mille firme contro il progettoCassina de’ Pecchi (Milano) – No al supermercato sull’area verde della Cascina al Ponte, l’arrembaggio alla variante Pgt da poco adottata viaggia online: mille firme d’agosto per la petizione online ... ilgiorno.it Via di Pettori, via libera alla bonifica dell’area degradata di Musigliano Concluso l’iter amministrativo per la rimozione dei rifiuti: il Comune interviene in sostituzione dei privati inadempienti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.