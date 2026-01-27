Musigliano di Cascina al via la rimozione dei rifiuti nell' area di via Pettori

La rimozione dei rifiuti nell’area di via Pettori a Musigliano, Cascina, è stata avviata dopo l’approvazione dell’iter amministrativo. Il servizio di recupero e smaltimento interessa terreni privati e mira a ripristinare la funzionalità e l’igiene dell’area. L’intervento rappresenta un passo importante per la riqualificazione ambientale e il rispetto delle norme di tutela del territorio locale.

Si è concluso l’iter amministrativo, particolarmente complesso, per l’affidamento del servizio di rimozione e avvio a recuperosmaltimento dei rifiuti presenti nell’area di via di Pettori 100 a Musigliano, nel comune di Cascina, che interessa terreni di proprietà prevalentemente privata.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

