Musetti-Djokovic Australian Open 2026 | orario tv programma streaming

L'incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 si svolgerà mercoledì 28 gennaio. In questa occasione, i tifosi potranno seguire la partita in diretta TV, streaming e consultare il programma completo dei quarti di finale. Un appuntamento importante per il torneo australiano, che vedrà protagonisti due tennisti di spicco del circuito internazionale.

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si ritroveranno mercoledì 28 gennaio per disputare i quarti di finale degli Australian Open 2026. La partita è in programma non prima delle 04:30 italiane (14:30 locali). L’azzurro ha grandi motivazioni per continuare la sua avventura, al cospetto di un avversario che nei precedenti gli ha quasi sempre sbarrato la strada. Il bilancio di 9-1 in favore del serbo parla chiaro e Musetti ha voglia di invertire questo trend, per dimostrare al suo avversario, a se stesso e a chi seguirà che la sua evoluzione è un fatto acclarato. In altre parole, si vuol andare oltre per dimostrarsi all’altezza della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il match tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 si terrà giovedì 22 gennaio.

Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz negli ottavi di finale degli Australian Open 2026, con il match previsto non prima delle 04:00 di lunedì 26 gennaio.

Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo realeIl numero 2 d'Italia torna in campo a Melbourne per contendere al 24 volte campione Major l'accesso alla semifinale dell'Happy Slam ... tuttosport.com

Australian Open, Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton: programma e orario tvMusetti-Djokovic e Sinner-Shelton saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime ... adnkronos.com

Musetti ricorda l’ultima vittoria contro Djokovic a Montecarlo nel 2023 Saremo lì a tifare per te, Lollo! @teozorzoli #Tennis #AusOpen #AO2026 #Musetti x.com

Trovate qualcuno che parli di voi come Musetti parla di Djokovic #Tennis #AusOpen #AO2026 #Musetti #Djokovic - facebook.com facebook