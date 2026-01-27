Musetti-Djokovic Australian Open 2026 | orario tv programma streaming
L'incontro tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 si svolgerà mercoledì 28 gennaio. In questa occasione, i tifosi potranno seguire la partita in diretta TV, streaming e consultare il programma completo dei quarti di finale. Un appuntamento importante per il torneo australiano, che vedrà protagonisti due tennisti di spicco del circuito internazionale.
Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si ritroveranno mercoledì 28 gennaio per disputare i quarti di finale degli Australian Open 2026. La partita è in programma non prima delle 04:30 italiane (14:30 locali). L’azzurro ha grandi motivazioni per continuare la sua avventura, al cospetto di un avversario che nei precedenti gli ha quasi sempre sbarrato la strada. Il bilancio di 9-1 in favore del serbo parla chiaro e Musetti ha voglia di invertire questo trend, per dimostrare al suo avversario, a se stesso e a chi seguirà che la sua evoluzione è un fatto acclarato. In altre parole, si vuol andare oltre per dimostrarsi all’altezza della situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Maestrelli-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming
Il match tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic agli Australian Open 2026 si terrà giovedì 22 gennaio.
Musetti-Fritz, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming
Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz negli ottavi di finale degli Australian Open 2026, con il match previsto non prima delle 04:00 di lunedì 26 gennaio.
