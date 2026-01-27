Il Museo Officine Benelli ha registrato nel 2025 un incremento di visitatori, con oltre 8.000 presenze e un 30% di stranieri. La crescente affluenza conferma il ruolo di rilievo della struttura nel panorama motociclistico internazionale. Per il 2026 sono previste diverse iniziative, rafforzando ulteriormente il legame tra il museo e gli appassionati di tutto il mondo.

Con oltre il 30% di presenze straniere, sono state 8mila le persone che nel 2025 hanno visitato il Museo Officine Benelli, che ogni anno richiama in città tantissimi appassionati delle due ruote provenienti da tutto il mondo. Un risultato che permette all’ente di viale Mameli di eguagliare il numero di presenze registrate durante l’anno di Pesaro Capitale della Cultura, quando era stato raggiunto il record. La maggior parte dei visitatori stranieri è arrivata da Francia, Germania, Belgio, Olanda, Scandinavia ma anche da Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia e Argentina. A loro si aggiungono anche centinaia di ragazzi delle scuole e i soci di club dedicati alle due e alle quattro ruote che hanno organizzato visite alla collezione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Museo Benelli: boom di visitatori. E il 2026 sarà pieno di iniziative

Approfondimenti su Museo Benelli

Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ha registrato un aumento significativo dei visitatori nel 2025, raggiungendo quasi 100.

La Casa Museo Ivan Bruschi, patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, ha accolto oltre 11.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Museo Benelli

Argomenti discussi: Museo Benelli: boom di visitatori. E il 2026 sarà pieno di iniziative.

Museo Benelli: boom di visitatori. E il 2026 sarà pieno di iniziativeCon oltre il 30% di presenze straniere, sono state 8mila le persone che nel 2025 hanno visitato il Museo ... msn.com

Il Museo Officine Benelli chiude il 2025 con 8mila presenze ift.tt/rLwShpG x.com

La mostra più visitata della storia ventennale della Fondazione Palazzo Strozzi. Oltre 100mila presenze al Museo di San Marco - facebook.com facebook