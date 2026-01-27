Mouratoglou giudica il tennis di Seedorf! Di un livello clamoroso

Mouratoglou, noto coach di tennis, ha commentato le prestazioni di Clarence Seedorf, definendole di livello eccezionale. In un recente video, ha espresso il suo giudizio sulle capacità sportive di Seedorf, evidenziando un talento di alto livello. Questa analisi sorprende, considerando le discipline diverse di tennis e calcio, ma sottolinea l’eccezionalità di alcune competenze sportive.

Il leggendario coach di tennis ha pubblicato un video in cui giudica le prestazioni di. Clarence Seedorf. A quanto pare, è proprio vero: la classe non ha età, a prescindere dalla tipologia di sport.

