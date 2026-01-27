MotoGP definito il calendario completo dei Test nel 2026 Si parte a fine mese con lo shakedown

La MotoGP ha annunciato il calendario completo dei test ufficiali per il 2026, offrendo una panoramica degli appuntamenti principali della stagione. La conferma delle date permette a team e appassionati di pianificare al meglio le attività e le strategie in vista dell’innovazione tecnica prevista per il 2027. I primi test inizieranno a fine mese con lo shakedown, segnando l’inizio di un nuovo ciclo competitivo.

La MotoGP ha confermato ufficialmente il calendario definitivo dei test ufficiali della stagione 2026, completando il mosaico di un'annata ricca di appuntamenti per la classe regina del Motomondiale in attesa della rivoluzione tecnica prevista nel 2027. Tra pochi giorni andrà in scena uno shakedown riservato a rookie e collaudatori dal 29 al 31 gennaio sulla pista malese di Sepang, che ospiterà poi la prima vera finestra di test collettivi dal 3 al 5 febbraio. Quelle tre giornate segneranno di fatto l'inizio della pre-season invernale in pista per i protagonisti della MotoGP, che si trasferiranno successivamente a Kuala Lumpur per la cerimonia di presentazione del campionato in programma sabato 7 febbraio.

