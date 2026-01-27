Motociclista morto su strada dissestata | dirigente e Comune a processo

Il processo riguarderà la morte di Mirko Conserva, avvenuta su una strada dissestata a Brindisi. La giudice Paola D'Amico deciderà se ci sono responsabilità a carico del dirigente comunale e dell’amministrazione, per determinare eventuali responsabilità legate alle condizioni della strada e alla gestione dell’area.

BRINDISI – Il prossimo 11 settembre inizierà il processo sulla morte di Mirko Conserva. La giudice Paola D'Amico dovrà stabilire se vi siano delle responsabilità, o meno, a carico del dirigente del Comune di Brindisi, l'architetto Fabio Stefano Lacinio, e dell'amministrazione comunale, per.

