Motociclista morto su strada dissestata | dirigente e Comune a processo

Da brindisireport.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo riguarderà la morte di Mirko Conserva, avvenuta su una strada dissestata a Brindisi. La giudice Paola D'Amico deciderà se ci sono responsabilità a carico del dirigente comunale e dell’amministrazione, per determinare eventuali responsabilità legate alle condizioni della strada e alla gestione dell’area.

 BRINDISI – Il prossimo 11 settembre inizierà il processo sulla morte di Mirko Conserva. La giudice Paola D'Amico dovrà stabilire se vi siano delle responsabilità, o meno, a carico del dirigente del Comune di Brindisi, l'architetto Fabio Stefano Lacinio, e dell'amministrazione comunale, per.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Brindisi Motociclista

Incidente su strada dissestata, agrigentina risarcita dal Comune

Incidente mortale su strada dissestata: chiesta la responsabilità civile del Comune

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Brindisi Motociclista

Argomenti discussi: Schianto in Val Bisagno, motociclista perde la vita: è il secondo incidente mortale da inizio anno; Incidente mortale ad Altamura: auto finisce fuori strada, perde la vita un ragazzo; Centauro esce di strada con la sua motocicletta e muore a 37 anni. È la seconda vittima sulle strade veronesi nelle ultime 24 ore; Genova, incidente in lungobisagno Istria. Muore motociclista di 46 anni.

Diciannovenne morto in moto, chiusa per frana strada a RapalloIl Comune di Rapallo (Genova) su indicazione dei vigili del fuoco ha chiuso in via precauzionale a seguito di uno smottamento la via del Castellino, la strada che conduce alla località San Quirico, ... ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.