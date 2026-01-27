La valorizzazione di Villa Mussolini è fondamentale per il suo futuro, rafforzando il rapporto con il territorio e il Comune di Riccione. La promozione di mostre ed eventi d’arte rappresenta un elemento chiave per la crescita culturale e la fruizione pubblica di questo patrimonio. Un investimento che mira a consolidare il ruolo di Villa Mussolini come punto di riferimento culturale locale, con attenzione alle relazioni istituzionali e alla comunità.

"E’ essenziale per il futuro di Villa Mussolini, un rapporto molto stretto con il territorio e il Comune di Riccione ". Enzo Biffi Gentili è colui che ha elaborato la proposta culturale inserita nell’offerta di acquisto di Villa Mussolini presentata dalla società torinese David2. Si tratta di una delle tre proposte, tra cui quella del Comune di Riccione, recapitate alla Fondazione Cassa di Risparmio proprietaria dell’immobile. La proposta di David2 è arrivata a sorpresa. La società editoriale torinese cura pubblicazioni, e in questo caso si è avvalsa della preparazione di Biffi Gentili per la realizzazione di un progetto culturale in grado di inserirsi nella villa, valorizzandola, dialogando al contempo con il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mostre ed eventi d’arte nel futuro di Villa Mussolini"

