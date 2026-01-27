Mostra Valentino Roma 2026 | un omaggio postumo al Maestro

Roma celebra la mostra dedicata a Valentino Garavani, aperta dal 18 gennaio al 31 maggio 2026 alla Fondazione PM23. L’esposizione “VENUS” mette in collegamento l’alta moda dello stilista con le opere di Joana Vasconcelos, offrendo un’occasione per conoscere l’eredità artistica di Valentino attraverso un evento culturale di rilievo.

Roma celebra Valentino Garavani con una nuova mostra imperdibile. Dal 18 gennaio al 31 maggio 2026, la Fondazione PM23, in Piazza Mignanelli, apre le porte al pubblico con “VENUS – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos”, un progetto unico che mette in dialogo l’alta moda dello stilista italiano con le monumentali opere dell’artista portoghese Joana Vasconcelos. L’esposizione si svolge negli oltre 1000 mq della sede romana della fondazione, situata nello stesso quartiere dove si trova lo storico atelier di Valentino, e propone un percorso poetico tra 33 creazioni iconiche di Valentino e 12 installazioni site-specific di Vasconcelos.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Valentino Garavani

Mostra Valentino Roma 2026: VENUS a PM23 rende omaggio al Maestro Valentino Garavani.

Durante Atreju, è stato assegnato un premio alla carriera postumo a Beppe Vessicchio, riconoscendo il suo contributo nel mondo della musica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Valentino Garavani

Argomenti discussi: A Roma, la mostra Venus racconta Valentino tramite l'arte di Joana Vasconcelos; Valentino e Roma, storia di un amore eterno; Venus , l'ultima mostra di Valentino; Valentino, a piazza Mignanelli aperta ieri l'ultima mostra 'Venus'.

Mostra Valentino Roma 2026: VENUS a PM23, un omaggio postumo al MaestroRoma celebra Valentino Garavani con una nuova mostra imperdibile. Dal 18 gennaio al 31 maggio 2026, la Fondazione PM23, in Piazza Mignanelli, apre le ... funweek.it

A Roma in mostra le opere di Joana Vasconcelos e gli abiti di ValentinoRoma, 12 gen. (askanews) - Le straordinarie opere colorate dell'artista portoghese Joana Vasconcelos arrivano a Roma con la mostra VENUS - Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos. F ... quotidiano.net

Modena, fa il pieno di visitatori la Mostra dell’Elettronica di consumo: nello spazio vintage tante richieste per i capi firmati da Valentino La manifestazione prosegue fino a domenica 25 gennaio.... - facebook.com facebook

A Roma una mostra che mette in dialogo installazioni monumentali e alta moda d’archivio, costruendo un racconto visivo asciutto e stratificato sul femminile e sull’eredità creativa di #valentino x.com