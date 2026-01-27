Un uomo di 60 anni, affetto da tumore, è stato lasciato a terra in ospedale dopo aver atteso otto ore una barella. A causa del dolore intenso, si è dovuto sdraiare sul pavimento, evidenziando le criticità del sistema di assistenza. Questa situazione solleva questioni sulla gestione delle emergenze e sull’attenzione alle necessità dei pazienti più fragili.

È venuto a mancare Franco Amoroso, il malato oncologico che era stato immortalato mentre era sdraiato a terra nella sala d’aspetto del pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia, nelle Marche. Aveva 60 anni e combatteva contro la recidiva di un tumore al colon. L’uomo si era dovuto sdraiare per terra dopo aver atteso una barella per otto ore, a causa del forte dolore che gli impediva di stare seduto a lungo. “C’è poco personale e chi lavora lo fa correndo. I dirigenti dovrebbero fare qualcosa per evitare tutto ciò”, aveva detto la moglie a Il Resto del Carlino. Dopo la vicenda, erano state “immediatamente disposte verifiche interne al Pronto Soccorso di Senigallia al fine di approfondire quanto realmente accaduto” dalla direzione strategica aziendale della Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Morto malato di tumore lasciato per terra in ospedale, aveva 60 anni

La morte di Franco Amoroso, malato di tumore lasciato a terra nel pronto soccorso di Senigallia, ha suscitato attenzione e preoccupazione sulla gestione delle emergenze negli ospedali italiani.

In Italia, le criticità della sanità pubblica continuano a emergere, evidenziando le difficoltà del sistema di pronto soccorso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

