Morbo K il cast completo e chi sono i personaggi della miniserie tv

La miniserie “Morbo K” ambientata nella Roma del 1943, offre uno sguardo sulla vita durante un periodo storico importante. In onda il 27 e 28 gennaio su Rai 1, presenta un cast completo di personaggi che raccontano una realtà complessa e articolata. Un’opportunità per approfondire un periodo cruciale attraverso una narrazione accurata e coinvolgente.

In onda martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, la nuova miniserie-evento di Rai 1 dal titolo “Morbo K” è ambientata nella Roma del 1943. Diretta da Francesco Patierno e ispirata a una storia vera, porta sullo schermo una delle pagine più incredibili e meno conosciute della Resistenza italiana; e racconta di una malattia inesistente fondamentale per salvare centinaia di persone dalla deportazione nazista. Scopriamo chi sono i personaggi (e i relativi interpreti) del progetto. Un giovane studente di medicina a un passo dalla laurea, inserito nell’équipe del Fatebenefratelli. All’inizio appare irrequieto, impulsivo, più attratto dalla leggerezza della giovinezza che dalla responsabilità del suo ruolo.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Morbo K

Ultime notizie su Morbo K

