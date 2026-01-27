Morbo K i personaggi

Morbo K è una miniserie in due puntate che affronta temi storici e umani, trasmettendo un messaggio di memoria e riflessione. La serie, con protagonisti Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera, va in onda in prima serata il 27 e 28 gennaio 2026, in occasione della Giornata della Memoria. Un’opportunità per approfondire eventi e valori legati alla memoria storica attraverso una narrazione coinvolgente e sobria.

Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera sono i protagonisti di Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, la miniserie – in due puntate – dedicata alla Giornata della Memoria, in onda in prima serata martedì 27 e mercoledì 28 gennaio 2026. Ispirata a fatti di cronaca reale, la produzione racconta tutti gli stratagemmi messi in atto dal professor Prati per impedire la deportazione di molti ebrei romani ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, a partire dalla 'creazione' di un virus fittizio altamente contagioso. La miniserie "Morbo K" ambientata nella Roma del 1943, offre uno sguardo sulla vita durante un periodo storico importante. La Giornata della Memoria è un momento di riflessione per ricordare le vittime dell'Olocausto e riconoscere il valore di chi ha rischiato la propria vita per opporsi al nazismo. La vicenda della miniserie televisiva Morbo K è ambientata durante l'occupazione nazista di Roma, quando il colonnello Herbert Kappler, capo delle SS, impone alla comunità ebraica un ricatto spietato. Viene raccontata la storia del rastrellamento di Roma nel settembre 1943 e l'invenzione al Fatebenefratelli del Morbo K.

