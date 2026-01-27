Moore show | Varese sbanca Milano Olimpia che succede? La Virtus passa a Cremona

L'articolo analizza gli ultimi risultati del campionato di basket, con particolare attenzione alla vittoria della Virtus a Cremona e alla sconfitta dell'Olimpia in casa. Si evidenziano le performance delle squadre coinvolte e le dinamiche attuali del torneo, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione sportiva più recente.

Varese sbanca l'Alianz Cloud con un meraviglioso Moore che chiude a quota 21 punti (69 da 2). Decisivo l'ottimo secondo tempo degli uomini di Kastritis, che si allontanano dalla zona calda e stoppano la serie di 7 vittorie consecutive di Milano in campionato. Prosegue il momento negativo dell'Olimpia dopo le sconfitte in Eurolega della settimana scorsa. Milano inizia con un'ottima intensità difensiva, negando tiri facili. La squadra di Poeta gira bene anche in attacco, punendo i cambi difensivi dell'Openjobmetis e catturando 17 rimbalzi al 20' (6 in fase offensiva). L'asse Mannion-Nebo, porta l'Olimpia sul +12 al 15' (37-25).

