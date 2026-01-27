Monza tutte le strade chiuse per l' arrivo della Fiamma olimpica
Monza si prepara ad accogliere l’arrivo della Fiamma olimpica, prevista intorno alle 18.30 da Lissone. La cerimonia si svolgerà in piazza Trento e Trieste, dove verrà acceso il Braciere olimpico. Per motivi di sicurezza, tutte le strade circostanti saranno chiuse durante l’evento.
L'attesissima Fiamma olimpica farà il suo ingresso a Monza intorno alle 18.30, provenendo da Lissone, per arrivare in piazza Trento e Trieste dove verrà acceso il Braciere olimpico.Il percorsoUna volta in città, la Fiaccola percorrerà un tragitto di 4km lungo via Boito, via Pergolesi, via.🔗 Leggi su Monzatoday.it
La Fiamma olimpica sta per arrivare in Brianza, proseguendo il suo percorso dopo aver attraversato Roma e molte altre città italiane.
