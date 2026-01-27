In vista della sfida di Coppa Italia contro Ubroker Bassano, questa partita rappresenta un importante esame per l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar. La gara si presenta come un’occasione per testare le proprie capacità in una sfida impegnativa, in un contesto di crescente difficoltà. Un risultato positivo potrebbe contribuire a rafforzare la posizione della squadra in questa fase della stagione.

Gli esami non finiscono mai. Anzi, sono sempre più difficili. Chiedere all’ Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, atteso questa sera dalla sfida di Coppa Italia con l’ Ubroker Bassano. La qualificazione alle finali a quattro si gioca in una partita secca. Quella di Bassano inizierà alle 20.45 al PalaUbroker. I padroni di casa, primi della classe in serie A1, sono i favoriti. Nella recente sfida di campionato la squadra veneta si è imposta per 4-1. Nel girone di andata la partita aveva inaugurato il campionato: in quell’occasione Monza aveva conquistato un onorevole 4-4. Ma da allora il quintetto giallorosso ha fatto evidenti progressi: sabato ha sbancato il PalaCastellotti di Lodi senza problemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, ennesimo esame. A Bassano serve l’impresa

