Monza celebra l' amatissimo Luigi Talamoni il beato misericordioso e fondatore delle suore misericordine

Monza ricorda il beato Luigi Talamoni, figura di grande importanza religiosa e storica. Fondatore delle suore Misericordine, la sua memoria viene celebrata nel centenario della morte, avvenuta nel 1926. Un’occasione per riscoprire il suo contributo alla comunità e alla spiritualità locale, mantenendo vivo il suo esempio di misericordia e dedizione.

Nel 2026 ricorre il centenario della morte del beato Luigi Talamoni (Monza, 3 ottobre 1848 - 31 gennaio 1926), una figura amatissima e mai dimenticata non solo a Monza ma in tutto il territorio. "Siate umili, dolci; bruciate di amore". In queste raccomandazioni di don Luigi Talamoni c'è il senso della congregazione delle Suore...

