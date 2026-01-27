Monza celebra l' amatissimo Luigi Talamoni il beato fondatore delle suore misericordine

Monza ricorda il beato Luigi Talamoni, fondatore delle suore Misericordine, in occasione del centenario della sua morte, avvenuta nel 1926. La sua figura è ancora oggi molto stimata nella comunità locale e oltre, testimonianza di una vita dedicata agli ideali di fede e servizio. Un'occasione per riscoprire il suo lascito spirituale e il ruolo storico nella città.

Nel 2026 ricorre il centenario della morte del beato Luigi Talamoni (Monza, 3 ottobre 1848 - 31 gennaio 1926), una figura amatissima e mai dimenticata non solo a Monza ma in tutto il territorio. A tal proposito, per celebrare l'importante anniversario, la provincia di Monza e Brianza (di cui Talamoni è patrono), insieme a un nutrito comitato promotore, propone un percorso di iniziative culturali e spirituali per riscoprire il suo messaggio di fede, carità e servizio. Ad aprire il calendario di eventi la mostra "Luigi Talamoni. Un beato, il suo popolo e la Chiesa", che verrà inaugurata sabato 31 gennaio e che resterà aperta fino a domenica 15 febbraio, nella Galleria civica di via Camperio.

