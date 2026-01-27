Monumenti di Ravenna la ministra Locatelli | Esempi concreti di accessibilità e inclusione lavorativa

La ministra Locatelli sottolinea l'importanza di rendere i monumenti di Ravenna accessibili e inclusivi, considerando l’accessibilità non solo come un obbligo, ma come un investimento strategico. Un approccio che favorisce lo sviluppo economico, la crescita culturale e la coesione sociale, creando opportunità concrete per tutti.

L’accessibilità non come adempimento, ma come investimento sul futuro: un motore capace di generare sviluppo economico, crescita culturale e coesione sociale. È questa la visione emersa con forza questa mattina nel seminario di approfondimento “Accessibilità e inclusione nei siti Unesco”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L’evento “Accessibilità e inclusione nei siti Unesco”, ospitato dalla ministra Locatelli a Ravenna, si propone di approfondire come migliorare la fruibilità dei monumenti Unesco.

