Monumenti di Ravenna la ministra Locatelli | Esempi concreti di accessibilità e inclusione lavorativa

La ministra Locatelli visita i monumenti di Ravenna e sottolinea che migliorare l’accessibilità non è solo un obbligo, ma un investimento per il futuro. Durante l’evento, ha spiegato come rendere i monumenti più accessibili possa portare benefici concreti, come più sviluppo economico e un maggior senso di comunità. La sua visita ha evidenziato l’importanza di lavori pratici e di progetti concreti, lontani dai discorsi teorici.

L’accessibilità non come adempimento, ma come investimento sul futuro: un motore capace di generare sviluppo economico, crescita culturale e coesione sociale. È questa la visione emersa con forza questa mattina nel seminario di approfondimento “Accessibilità e inclusione nei siti Unesco”, promosso dall’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna insieme agli enti coinvolti nella gestione dei Monumenti paleocristiani di Ravenna. Un confronto che ha ribadito come rendere i monumenti realmente fruibili da tutti significhi ampliare il pubblico, rafforzare il legame con le comunità e valorizzare il patrimonio come risorsa viva, in grado di produrre benessere e opportunità per l’intero territorio.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

