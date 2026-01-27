Pierpaolo Barni è stato una figura di riferimento nel mondo dello sport pratese e toscano. La sua lunga esperienza come dirigente e presidente regionale del CSI ha lasciato un segno importante nel panorama sportivo locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità sportiva, che lo ricorda con rispetto per il suo impegno e la dedizione.

Lutto nel mondo dello sport pratese (e non solo): ieri mattina è scomparso Pierpaolo Barni. Aveva 82 anni ed è stato per decenni uno dei dirigenti sportivi di riferimento a Prato ed in Toscana, arrivando a ricoprire la carica di presidente regionale del CSI. Nato a Casole d’Elsa, in provincia di Siena, nel 1943 (dove il padre, originario di Montemurlo, si era trasferito) Barni era arrivato in città da adolescente. Dopo alcune esperienze calcistiche nelle giovanili del Prato, affiancate alla pratica del tennis, aveva iniziato a dedicarsi al calcio giovanile attraverso società affiliate al CSI, seguendo prima l’attività sportiva dei figli all’Unione Sportiva Roberto Colzi e successivamente al Chiesanuova, del quale divenne presidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mondo dello sport in lutto. Addio a Pierpaolo Barni una vita per il calcio

Approfondimenti su Pierpaolo Barni

Il mondo del calcio romagnolo piange la perdita di Oreste Pelliccioni, noto come

Il mondo dello sport si trova a dover affrontare una triste perdita con la morte di Ueli Kestenholz, noto campione di snowboard svizzero.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pierpaolo Barni

Argomenti discussi: Oltre La Vasca: Storie, Curiosità E News Dal Mondo Dello Sport Della Settimana; U18 Serie D, Giannichedda alla Gazzetta dello Sport: Il mondo dilettantistico si è profondamente evoluto; Abodi ad Auschwitz: Viaggio nella memoria del mondo dello sport; I campioni dello sport brillano in 32 Comuni altoatesini | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano.

Lutto nel mondo dello sport: è morto Nicola Pietrangeli, aveva 92 anniCi piace pensare che se ne sia andato in questi giorni senza tennis giocato (le esibizioni non contano, vero?) perché in fondo a Nicola Pietrangeli le luci della ribalta sono sempre piaciute. Ha ... corrieredellosport.it

Gigi Buffon, 'mondo dello sport promuova stili di vita sani per adolescenti'L''attività fisica, come hanno ricordato oggi gli esperti di Foce, favorisce una crescita in salute e incentiva la prevenzione di tante malattie. Dobbiamo insegnare a tutti quanto sia importante ... ansa.it

In questo momento di estremo dolore, esprimiamo la più profonda vicinanza al nostro educatore e responsabile di categoria, Fulvio Barni, per la scomparsa del nonno Pierpaolo. Trasmettiamo le nostre più sincere condoglianze da parte di tutta la Società. - facebook.com facebook