Monaco-Juventus sfida da dentro o fuori | la situazione dei monegaschi
In vista della sfida di Champions League, Monaco e Juventus si contendono un passaggio fondamentale agli ottavi. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con i bianconeri determinati a consolidare la propria posizione e i monegaschi pronti a giocarsi le chance di qualificazione. Un match che potrebbe avere ripercussioni importanti sul cammino europeo di entrambi i club.
Ultima notte di vigilia della League Phase di Champions League per i due club. I bianconeri, forti dell’entusiasmante vittoria in campionato, puntano a conquistare tre punti cruciali per centrare l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando così il passaggio insidioso dei play-off. Situazione ben diversa per il Monaco, attualmente al 21° posto in classifica. I monegaschi sanno che nemmeno un pareggio potrebbe bastare per mantenere vive le speranze europee, in una stagione iniziata con ben altre ambizioni sia in Champions che in Ligue 1. Ambizioni e cambi di rotta nel Principato. L’AS Monaco negli ultimi anni ha rilanciato le proprie ambizioni con piazzamenti importanti (2º e 3º posto in Ligue 1 nelle scorse due stagioni) ma l’annata in corso ha visto momenti difficili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Approfondimenti su Monaco Juventus
Champions League, Juventus-Borussia Dortmund 4-4: Del Piero commenta il gol di Yildiz
