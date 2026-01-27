Monaco-Juventus Pocognoli | Serve unità crediamo nelle nostre qualità

La sfida tra Monaco e Juventus, conclusa la prima fase della UEFA Champions League, evidenzia l’importanza dell’unità e della fiducia nelle proprie capacità. Le due squadre, con prospettive diverse, si preparano alle prossime sfide con un approccio basato sulla consapevolezza delle proprie qualità e sulla coesione. Un momento che richiede equilibrio e determinazione, elementi fondamentali per affrontare il cammino competitivo.

Monaco-Juventus chiude la prima fase della UEFA Champions League e mette di fronte due squadre con prospettive opposte. I bianconeri sono già certi almeno dei playoff, mentre il Monaco si gioca tutto: una sconfitta potrebbe significare eliminazione. Alla vigilia, il tecnico Sébastien Pocognoli ha parlato in conferenza stampa, delineando stato d'animo, strategia e rispetto per l'avversario. Il momento del Monaco e la gestione della partita. Pocognoli non nasconde le difficoltà recenti, ma rivendica compattezza: «Dopo il pareggio contro il Le Havre è stata una settimana pesante per tutto quello che è successo, ma i giocatori hanno fatto una partita che rispettava le nostre aspettative.

