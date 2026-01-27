Molti vini e oli toscani nascono dallo sfruttamento dei richiedenti asilo

L'articolo analizza la situazione dei richiedenti asilo nelle campagne toscane, in particolare nelle province di Grosseto e Siena. Molti di loro lasciano i centri di accoglienza per lavorare nei vigneti e negli uliveti, contribuendo alla produzione di vini e oli locali. Questa dinamica evidenzia aspetti sociali e pratici legati all'immigrazione e alle attività rurali in Toscana.

Ogni notte, nelle province di Grosseto e Siena, centinaia di richiedenti asilo lasciano i Centri di accoglienza straordinaria per raggiungere le campagne. Destinazione: vigneti e oliveti del territorio senese. Prima la vendemmia, ora la raccolta delle olive. Un rituale che si ripete all’alba, lontano dagli sguardi, ma che alimenta una parte rilevante della produzione agricola locale. A organizzare il trasferimento non sono direttamente le aziende agricole, ma intermediari che conoscono bene il sistema di accoglienza. Spesso si tratta di altri migranti che hanno aperto ditte individuali per fornire manodopera, aggirando così il rischio di essere accusati di caporalato. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Molti vini e oli toscani nascono dallo sfruttamento dei richiedenti asilo Approfondimenti su Grosseto Siena Consorzio la Cascina, Medihospes: l'integrazione dei richiedenti asilo con il lavoro Il governo vuole affidare al Garante della Privacy i diritti dei richiedenti asilo: cosa significa e quali sono i rischi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Grosseto Siena Argomenti discussi: Il mondo del vino e dell’olio del Sud si da appuntamento alla XXI edizione di Radici del Sud dal 3 all’8 giugno 2026; Olio EVO europeo: regole severe, controlli diseguali; Anteprima Olio Dop Umbria: a Trevi due giorni dedicati alla cultura e allo storytelling dell’olio di qualità; Via libera allo storico accordo tra Europa e India: dimezzate le tariffe sul vino. Pane, Vino e Olio: I Fondamenti della Cucina MediterraneaNel vasto panorama della dieta mediterranea, pochi elementi possono vantare un’importanza paragonabile a quella di pane, vino e olio d’oliva. Questi tre alimenti, oltre a fornire nutrienti essenziali, ... tuobenessere.it Accordo Ue-India: possibile crollo dei dazi su vino e olio d’olivaUn accordo di libero scambio atteso al vertice di Nuova Delhi promette forti riduzioni tariffarie per vino e olio d’oliva, lasciando invariata la protezione su carne, pollame e zucchero ... ilsole24ore.com Il 30 gennaio 2026 sarò a Wine&Siena, all’Aula Magna Storica del Rettorato dell’Università di Siena. Ci vado per parlare di una cosa che molti nel settore preferiscono evitare. Innovazione e comunicazione nelle imprese vitivinicole. Perché diciamolo senza gi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.