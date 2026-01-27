La condanna di Gianluca Molinaro all’ergastolo rappresenta una sentenza importante nel processo per il femminicidio di Manuela Petrangeli, madre e fisioterapista di 51 anni. La decisione della Prima Corte d’Assise di Roma sottolinea la gravità del reato e la volontà di rendere giustizia per la vittima, evidenziando l’importanza di affrontare con fermezza episodi di violenza di genere.

La Prima Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio della ex compagna Manuela Petrangeli, 51enne fisioterapista e madre di suo figlio. Il delitto è avvenuto il 4 luglio 2024 in via degli Orseolo, nel quartiere Portuense di Roma, vicino alla clinica dove lavorava la vittima: Molinaro le ha sparato con un fucile a canne mozze (una lupara), uccidendola sul colpo.Dopo l’omicidio, l’uomo si è costituito in una caserma dei carabinieri consegnando l’arma. L’accusa ha dimostrato che non si è trattato di un raptus improvviso, ma di un atto premeditato e pianificato: Molinaro era ossessionato dalla donna, come emerso da anni di offese, minacce e messaggi inviati fino a poco prima del femminicidio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Molinaro condannato all'ergastolo per l'omicidio di Manuela Petrangeli: "Ho visto il sangue schizzare"

Approfondimenti su Manuela Petrangeli

In questa notizia si comunica la condanna all'ergastolo di Gianluca Molinaro, per il femminicidio di Manuela Petrangeli avvenuto nel luglio 2024.

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio di Manuela Petrangeli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Manuela Petrangeli

Argomenti discussi: Femminicidio Manuela Petrangeli, Gianluca Molinaro condannato all’ergastolo; Femminicidio di Manuela Petrangeli uccisa a fucilate: condannato all'ergastolo l'ex compagno; Femminicidio Manuela Petrangeli, ergastolo per Gianluca Molinaro: uccise l'ex compagna sparandole con un fucile; Femminicidio Manuela Petrangeli, l'ex condannato all'ergastolo.

Manuela Petrangeli uccisa a fucilate dall'ex, Gianluca Molinaro condannato all'ergastoloLa prima Corte d'Assise di Roma ha condannato all'ergastolo Gianluca Molinaro per il femminicidio della ex compagna e madre di suo figlio, ... msn.com

Roma, uccise la sua ex Manuela Petrangeli con un fucile a canne mozze: Gianluca Molinaro condannato all'ergastoloMolinaro, dopo il delitto compiuto in via degli Orseolo poco distante dalla clinica dove lavorava la sua ex, si era costituito presso una caserma ... affaritaliani.it

Gianluca Molinaro, reo confesso del femminicidio della sua ex compagna Manuela Petrangeli avvenuto il 4 luglio 2024 a Roma, è stato condannato all'ergastolo. La sentenza è stata emessa nella giornata di oggi, 26 gennaio, dai giudici della Prima Corte di A - facebook.com facebook

Femminicidio Petrangeli, ergastolo per Gianluca Molinaro: uccise Manuela sparandole con un fucile x.com