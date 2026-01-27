Moggi sul rinnovo di Spalletti | Dipende dai programmi della società Alla Juventus per vincere serve questo

La decisione sul rinnovo di Luciano Spalletti dipende dai programmi della società Juventus. Moggi ha sottolineato che, per tornare a vincere, la squadra necessita di un progetto chiaro e di investimenti mirati. La questione sarà valutata attentamente dalla dirigenza, considerando le strategie future e le ambizioni sportive del club.

Luciano Moggi ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Luciano Spalletti, indicando poi cosa serve alla Juve per tornare a vincere. Luciano Moggi ha parlato a Radio Radio di Spalletti, della Juventus e del paragone Yildiz Del Piero. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU SPALLETTI – « Il rinnovo di Spalletti? Dipende dai programmi della società. Spalletti, con l’accettazione del contratto di sei mesi, ha dimostrato di essere disponibile, ma vorrà capire fino a che punto la Juventus può competere. Una squadra che lotta per il terzo, quarto o quinto posto non serve a nessuno: i tifosi vogliono competitività per i primi posti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moggi sul rinnovo di Spalletti: «Dipende dai programmi della società. Alla Juventus per vincere serve questo» Approfondimenti su Juventus Spalletti Moggi, la rivelazione sul futuro della Juventus: «Elkann venderà la società, vi spiego il motivo». Cosa sta succedendo L'ex direttore generale Luciano Moggi ha fatto una rivelazione sul possibile futuro della Juventus, affermando che Andrea Elkann potrebbe decidere di vendere la società. Palladino lancia la sfida alla Juventus: «Vogliamo vincere la Coppa Italia, è un obiettivo mio e di tutta la società. Ci teniamo molto a questo traguardo» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juventus Spalletti Argomenti discussi: Mario Giuffredi: Per fare l'agente ho reso vedova mia moglie. Con De Laurentiis litigo ogni giorno; Moggi a sorpresa: Giovane colpo importante! Sugli infortuni ed il mercato...; Amoruso: Vi svelo perchè ho preferito la Juventus a Inter e Milan. Moggi grande dirigente ma... Attenzione a false email sul rinnovo della tessera sanitaria: tentativo di truffa. il Ministero lancia l’allarmeIl Ministero della Salute avverte i cittadini: in circolazione false email che invitano al rinnovo della tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing per sottrarre dati personali: nessuna ... quotidianosanita.it Juve, Balzarini: 'Serve chiarezza su rinnovo di Yildiz, perché sul turco c'é l'Arsenal'Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come la Juventus dovrebbe accelerare nella trattativa per rinnovare il contratto del suo asso ... it.blastingnews.com Moggi: “Conte reagirà, ma senza uomini chiave è dura” Un’analisi a tutto campo, senza sconti. Luciano Moggi, ospite di Radio Tutto Napoli, parte dal mercato del Napoli: “Operare a saldo zero è complicato. Detto questo, Giovane è un grande colpo: uno di qu - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.