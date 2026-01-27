Modifica del calendario scolastico i balneari romagnoli frenano | Idea bocciata del tutto contrari

La proposta di modificare il calendario scolastico, avanzata dalla ministra Daniela Santanchè, ha incontrato la ferma opposizione delle imprese balneari in Emilia-Romagna. Le associazioni di categoria del settore ritengono l’idea inopportuna e hanno espresso il loro totale disaccordo. La questione riguarda l’equilibrio tra le esigenze del settore turistico e le decisioni sulla programmazione scolastica.

L'ipotesi di una modifica del calendario scolastico, annunciata nei giorni scorsi dalla ministra Daniela Santanchè, incontra la netta contrarietà delle associazioni di categoria delle imprese balneari dell'Emilia-Romagna. Una posizione che si inserisce in sintonia con le valutazioni già espresse.

