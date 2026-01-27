Mlacic sensazioni negative | il difensore verso il no all’Inter

Le ultime notizie parlano di un muro tra Mlacic e l’Inter. Il difensore croato classe 2007 sembra ormai fuori dai patti, con poche speranze di vestire nerazzurro nella prossima stagione. Le fonti confermano che la trattativa si sta raffreddando, e l’affare sembra ormai sfumato. Per ora, i tifosi dovranno guardare altrove.

Sembra ormai destinata a spegnersi la pista che avrebbe potuto portare Branimir Mlacic all’Inter. Le sensazioni che filtrano in queste ore, secondo quanto raccolto, vanno nettamente più verso un no che verso una possibile riapertura: allo stato attuale, le chance di vedere il difensore croato classe 2007 in nerazzurro dalla prossima stagione sono ridotte al minimo. La trattativa, pur non essendo formalmente chiusa, appare di fatto compromessa. L’accordo tra l’ Inter e l’ Hajduk Spalato era stato trovato, ma il nodo decisivo è rimasto il fronte giocatore. Negli ultimi contatti non si è riusciti a ricomporre la frattura con il club nerazzurro e nemmeno l’intervento dell’agente Fali Ramadani ha portato a un riavvicinamento tra le parti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Mlacic Inter si avvicina alla conclusione dell'accordo.

Sul calciomercato dell'Inter, sono stati avviati i primi contatti con l'Hajduk per il giovane difensore classe 2007 Mlacic.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

