mistero e timore attorno alle condizioni di anguissa tra silenzi e legge sulla privacy

In un contesto di rispetto della privacy, l’aggiornamento sulle condizioni di Anguissa rimane discreto. La comunicazione ufficiale si limita a silenzi e poche informazioni, evidenziando l’importanza di rispettare la riservatezza del giocatore. Questo approccio sottolinea come, nel mondo dello sport, spesso la trasparenza sia bilanciata con il diritto alla privacy.

Nel mondo comunicativo di oggi, chi tace perde sempre. Lo avevamo scritto prima dell’intervista del medico sociale del Napoli Canonico a Radio Crc. Alla vigilia della partita di Champions tra Napoli e Chelsea – decisiva ai fini del passaggio del turno – il tam tam cittadino non riguarda il match di domani. Bensì le condizioni di Zambo Anguissa il centrocampista reduce da un serio infortunio muscolare e che era stato dato per rientrante contro la Juventus (dallo stesso Canonico in quella intervista). Così non è stato. Da giorni si parla di una non meglio precisata lombalgia che impedisce al calciatore africano di spingere in allenamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La situazione di Anguissa preoccupa il Napoli, poiché non si è ancora ripresentato dopo aver accusato un problema alla schiena.

