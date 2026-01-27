La rappresentazione al Teatro Quirino di Roma offre un’intensa esperienza di teatro che esplora il mistero e i sentimenti attraverso un thriller psicologico tratto dal romanzo di Giovanni Grasso. La messa in scena invita il pubblico a riflettere sulle sfumature dell’amore nascosto, presentando un’interpretazione sobria e coinvolgente di una storia profonda e complessa.

Cosa: La messa in scena del thriller psicologico tratto dal romanzo di Giovanni Grasso.. Dove e Quando: Teatro Quirino – Vittorio Gassman, Roma. Dal 3 all’8 febbraio 2026.. Perché: Un’indagine serrata non solo su un delitto, ma sui segreti inconfessabili dell’animo umano con Stefania Rocca e Giovanni Crippa.. Roma si prepara ad accogliere una delle produzioni teatrali più intense della stagione, un appuntamento che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso tra le poltrone di velluto rosso del Teatro Quirino. Dal 3 all’8 febbraio 2026, va in scena L’amore non lo vede nessuno, opera teatrale nata dalla penna di Giovanni Grasso, che adatta qui il suo omonimo romanzo di successo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mistero e sentimenti: L’amore non lo vede nessuno al Quirino

