In tre mesi, il club punta a recuperare punti preziosi per evitare i playout. Con 15 partite a disposizione, l’obiettivo è colmare un gap di 8 punti e migliorare la posizione in classifica. Un’impresa possibile, anche se complessa, che richiede impegno e determinazione per raggiungere la salvezza diretta.

Tre mesi, febbraio, marzo e aprile, per tentare la rimonta. Quindici partite per colmare il gap di 8 punti che ci sono dalla salvezza diretta – e sarebbe un miracolo sportivo vista la situazione, anche se c’è una partita da recuperare – o almeno per lasciarsi dietro due squadre e affrontare il play out da "favorito", ossia nella posizione di classifica migliore dell’avversaria. Questo è, realisticamente, l’obiettivo più alla portata del Pontedera, che dopo il turno di stop ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di sabato a Campobasso. Se tecnici e giocatori stanno mettendo il massimo impegno quando sono chiamati in causa, va detto che anche la società sta facendo di tutto in questa finestra di mercato invernale per conservare una categoria come la Serie C che per la città è sempre un fiore all’occhiello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Missione salvezza diretta. Il club alle grandi manovre

