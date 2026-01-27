Miralem Pjanic annuncia il suo addio al calcio, condividendo emozioni e riflessioni sul percorso professionale. Il campione bosniaco ha definito il calcio come una musica, un'arte che ha vissuto intensamente. La sua carriera, ricca di momenti significativi, si conclude con gratitudine verso chi ha condiviso questa esperienza. Un arrivederci a una carriera che ha lasciato un segno nel mondo dello sport.

“Ho passato la mia vita a suonare la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte”. Con questa metafora Miralem Pjanic, svincolato dall’estate 2025, ha annunciato l’ addio al calcio. “Il mio sogno è sempre stato farvi sentire la bellezza di questo gioco – ha aggiunto in un post su Instagram l’ ex centrocampista di Roma e Juventus, che ha anche pubblicato un video che ripercorre le sua carriera – Oggi con il cuore pieno di gratitudine posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. Un grazie speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia vera forza silenziosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Miralem Pjanic, il campione bosniaco dà l’addio al calcio: “Grazie per aver fatto parte di questa musica”

