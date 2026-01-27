Questa notizia evidenzia la durezza delle repressioni in Iran, dove giovani manifestanti continuano a chiedere diritti e libertà. La telefonata della figlia di un pasdaran testimonia la tensione e le conseguenze di un sistema autoritario ancora molto presente nel paese. Un quadro che invita a riflettere sulla situazione politica e sociale di questa regione.

A metà gennaio, il regime iraniano si è ancora una volta macchiato del sangue dei giovani scesi in strada a protestare. Le vittime della repressione, secondo i numeri forniti dal governo degli ayatollah, sono 3mila, ma media indipendenti e testimonianze dal Paese raccontano una storia ben diversa. I morti potrebbero essere addirittura 40mila, così tanti che "i sacchi neri per i cadaveri sono finiti". Una mattanza senza precedenti, che ha non solo unito la comunità internazionale nella condanna, ma ha anche reso evidenti le crepe all'interno della tirannia teocratica di Teheran. E anche in questo caso, anche dalla cerchia ristretta dei familiari di coloro che hanno dato gli ordini di sparare sulla folla, sono sempre i giovani a farsi avanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mio padre è uno degli oppressori, lo vorrei uccidere". La telefonata choc della figlia di un pasdaran

Sono emersi nuovi dettagli sul tragico episodio presso l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove Zouhair Atif, 19 anni, aveva espresso interesse per il tema dell'uccisione, rivolgendo domande delicate a un insegnante.

