La recente decisione di Donald Trump di ritirare le forze dall’area di Minneapolis ha portato al trasferimento di Greg Bovino, capo dell’ICE, dal Minnesota. La portavoce del Dipartimento della Sicurezza Interna ha confermato il cambiamento, senza tuttavia confermare una sua rimozione. Questa mossa si inserisce in un quadro di riorganizzazione delle forze di sicurezza statunitensi in risposta alle dinamiche locali.

La tragica uccisione di due residenti regolari in Minneapolis ha condotto il sindaco democratico Jacob Frey ad una comunicazione ufficiale. Ha confermato infatti che, a partire dalla giornata di oggi, alcuni agenti federali dispiegati dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per operazioni legate all’immigrazione, inizieranno a lasciare la città del Minnesota. Una decisione giunta decisamente troppo tardi, lasciando al mondo intero un senso di irreversibile sgomento. Il sindaco ha dichiarato su X che “alcuni agenti federali inizieranno a ritirarsi dall’area” e ha ribadito il suo impegno per far sì che anche gli altri coinvolti in questa operazione lascino la zona. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gregory Bovino, ex comandante del Border Patrol, è stato rimosso dall’incarico durante l’amministrazione Trump.

In un contesto di cambiamenti, il capo della Border Patrol Bovino lascia Minneapolis per tornare in California.

